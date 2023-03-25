Kars'ta "baharın müjdecisi" kardelenler ve çiğdemler açmaya başladı
Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden 2 bin 200 rakımlı Kars’ın Sarıkamış ilçesinde "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelenler ve çiğdemler açmaya başladı.
Kars
Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği ilçede bu sene bölgede hava sıcaklığının artmasıyla karlar erken erimeye başladı.
Hançerli düzü mevkisindeki tarlalarda açan çiğdem ve kardelen çiçekleri karla kaplı Cıbıltepe ve Ağbaba dağlarıyla birlikte güzel manzara oluşturdu.
Göçmen kuşlardan bölgeye gelen angıtlarda karların erimesiyle oluşan göletlerde de görüntülendi.
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