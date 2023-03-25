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Yaşam

Kars'ta "baharın müjdecisi" kardelenler ve çiğdemler açmaya başladı

Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden 2 bin 200 rakımlı Kars’ın Sarıkamış ilçesinde "baharın müjdecisi" olarak bilinen kardelenler ve çiğdemler açmaya başladı.

Hüseyin Demirci  | 25.03.2023 - Güncelleme : 25.03.2023
Kars'ta "baharın müjdecisi" kardelenler ve çiğdemler açmaya başladı Fotoğraf: Hüseyin Demirci - AA

Kars

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği ilçede bu sene bölgede hava sıcaklığının artmasıyla karlar erken erimeye başladı.

Hançerli düzü mevkisindeki tarlalarda açan çiğdem ve kardelen çiçekleri karla kaplı Cıbıltepe ve Ağbaba dağlarıyla birlikte güzel manzara oluşturdu.

Göçmen kuşlardan bölgeye gelen angıtlarda karların erimesiyle oluşan göletlerde de görüntülendi.

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