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Yaşam

Kars’ta kızıl tilki ve sincaplar yaşam alanlarında görüntülendi

Türkiye'nin en yüksek yerleşim birimlerinden olan ve Sarıçam ormanlarıyla birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, sincaplar ve kızıl tilki yaşam alanlarında görüntülendi.

Hüseyin Demirci  | 15.06.2024 - Güncelleme : 15.06.2024
Kars’ta kızıl tilki ve sincaplar yaşam alanlarında görüntülendi Fotoğraf: Hüseyin Demirci / AA

Kars

Yağışların ardından havaların ısınmasıyla ilçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan Millet Bahçesi canlandı.

Sarıçam ağaçları içinde insanların doğayla baş başa kaldıkları bahçede, kızıl sincap ve kızıl tilki görülmeye başladı.

Ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren sincaplarla otlar arasında dolaşan kızıl tilki, objektiflere yansıdı.

Mahalle sakinlerinden Muhsin Çelik, AA muhabirine, Sarıkamış'ın doğasının en güzel zamanı olduğunu belirterek, "Yağmurlardan sonra millet bahçemiz yeşile büründü, çiçeklendi, tam yaşanacak duruma geldi. Sincaplar hareketlendi, tilkiler var, çok güzel bir ortam var. Bu güzel çamlık bölgede gezmek, gelip görmek gerekiyor." dedi.

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