Kars Ovası'nda oluşan sis bulutu havadan görüntülendi
Kars Ovası'nın üzerini kaplayan sis tabakası, dron ile görüntülendi.
Kars
Kar yağışının ardından üç gündür kentte etkili olan sis bulutu, sabah saatlerinde yoğunluğunu arttırıyor.
Kars'ı, Selim ve Sarıkamış ilçelerine bağlayan kara yolunda görüş mesafesi düştü. Sürücülerin güçlükle ilerleyebildiği yolda polis ve jandarma ekipleri uyarılarda bulundu.
Selim ilçesinde, kara yolu ve tarlaların üzerini kaplayan sis, güzel manzara sundu.
Sis bulutu dron ile görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.