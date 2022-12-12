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Yaşam

Kars Ovası'nda oluşan sis bulutu havadan görüntülendi

Kars Ovası'nın üzerini kaplayan sis tabakası, dron ile görüntülendi.

Cüneyt Çelik   | 12.12.2022
Kars Ovası'nda oluşan sis bulutu havadan görüntülendi Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kar yağışının ardından üç gündür kentte etkili olan sis bulutu, sabah saatlerinde yoğunluğunu arttırıyor.

Kars'ı, Selim ve Sarıkamış ilçelerine bağlayan kara yolunda görüş mesafesi düştü. Sürücülerin güçlükle ilerleyebildiği yolda polis ve jandarma ekipleri uyarılarda bulundu.

Selim ilçesinde, kara yolu ve tarlaların üzerini kaplayan sis, güzel manzara sundu.

Sis bulutu dron ile görüntülendi.

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