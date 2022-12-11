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Yaşam

Bahçelievler'de Kestane Festivali düzenlendi

Bahçelievler Belediyesince organize edilen "Kestane Festivali"nde vatandaşlara 5 ton kestane ikram edildi.

Mehmet Yusuf Melikoğlu   | 11.12.2022
Bahçelievler'de Kestane Festivali düzenlendi

İstanbul

Bahçelievler Kamu Binaları Meydanı'nda bu yıl ilki düzenlenen festivalde, mangallarda pişirilen kestanelerden almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, tezgahın başına geçerek kestane pişirilmesi konusunda ustalardan bilgi aldı.

Bahadır, daha sonra pişirilen kestaneleri vatandaşlara ikram etti.

Sadece ilçe halkını değil tüm İstanbulluları festivale beklediklerini kaydeden Bahadır, festival kapsamında 5 ton kestane dağıtılacağını söyledi.

Kestanenin daha çok Sinop, Kastamonu, Zonguldak ve Batı Karadeniz'de yetiştiğini belirten Bahadır, "Kışın evlerimizde eski adetleri hatırlatıyor. Sokaklarda kokusu yetiyor. Burada kestane kebap yapıyoruz. Pazar gününde komşularımıza bunu ikram ediyoruz. Daha sonra konserimiz var. Güzel bir pazar günü geçireceğimizi umut ediyorum." dedi.

Festivale çocuklarıyla gelerek kestane alan bazı vatandaşlar da düzenlenen etkinlikten dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin dört bir yanından yöresel yiyeceklerin de sergilendiği festivalde kestanelerini alan vatandaşlar kurulan sahnede müzik eşliğinde eğlendi.

Festival kapsamında daha sonra sanatçı Aydilge sahne aldı.


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