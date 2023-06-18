Dolar
23.62
Euro
25.83
Altın
1,957.84
ETH/USDT
1,728.10
BTC/USDT
26,482.00
BIST 100
5,475.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kars Barajı pelikan sürüsünü ağırlıyor

Kars'ta su tutmaya başlayan ve birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Kars Barajı, pelikan sürüsünün uğrak yeri oldu.

Cüneyt Çelik, Ömer Tarsuslu  | 18.06.2023 - Güncelleme : 18.06.2023
Kars Barajı pelikan sürüsünü ağırlıyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kırsal kesimde sulu tarıma geçilmesi ve çevredeki yerleşim alanlarının içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen "Göl Su" projesi kapsamında hayata geçirilen Kars Barajı, 2018 yılında su tutmaya başladı.

Büyük oranda dolunca yörede yaban hayatına da adeta hayat veren baraj, pelikan, angut, karabatak, martı ve yeşilbaşlı ördek gibi göçmen kuşlara ev sahipliği yapıyor.

Önceki yıllarda birkaç pelikan baraja gelirken, bu yıl ise pelikanlar bölgede sürü halinde görüntülendi.

Yeşile bürünen çevresiyle de ayrı bir doğal güzellik sunan baraj, stres atmak için gelen piknikçileri de ağırlıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk Kızılay, kurban bağışlarının büyük bölümünü depremzedelere ulaştıracak
Türkiye ve dünya gündemi
Metro İstanbul, bugün işletmeye kapatılacak hat ve istasyonları duyurdu
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
İzmir'de sağanak dolayısıyla suyla dolan alt geçitte bir araç mahsur kaldı

Benzer haberler

Kars Barajı pelikan sürüsünü ağırlıyor

Kars Barajı pelikan sürüsünü ağırlıyor

Kars, Ardahan ve Iğdır'da doğa turizmi hareketliliği

Doğu Anadolu'daki 4 ilden diğer illere 155 bini aşkın kurban sevk edilecek

Kars'ta yayla yollarında karla mücadele çalışması sürüyor

Kars'ta yayla yollarında karla mücadele çalışması sürüyor
Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu
Erzurumlu öğrenciler, depremzedelere yardım için sahne alıyorlar

Erzurumlu öğrenciler, depremzedelere yardım için sahne alıyorlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet