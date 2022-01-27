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Yaşam

Karlı yolların kahramanı 20 yıldır dağlarda ulaşımı sağlıyor

Iğdır'da yaşayan iş makinesi operatörü Ramazan Aydın, 20 yıldır karlı dağlardaki yolları açıyor.

Hüseyin Yıldız   | 27.01.2022
Karlı yolların kahramanı 20 yıldır dağlarda ulaşımı sağlıyor Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır


İl Özel İdaresinde çalışan Aydın, Türkiye'nin en zorlu coğrafyalarından Iğdır'daki Aras Dağları'nda görev yapıyor.

Kışın yoğun kar yağışıyla bilinen ve bazı zamanlarda kardan dolayı kırsaldaki 50 köy yolunun aynı anda ulaşıma kapandığı bölgede 20 yıldır aralıksız hizmet veren Aydın, ulaşımın aksamaması için çalışıyor.

Aydın, sabahın erken saatlerinde iş makinesiyle karlı dağların yolunu tutarak, beyaz örtü altındaki köylerde yaşayanların imdadına yetişiyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı yolları açan Aydın, kent merkezi ile onlarca kilometre uzaklıktaki dağ köylerinin ulaşımını sağlıyor.

Ramazan Aydın, AA muhabirine, mesleğini severek yaptığını ve vatandaşların ulaşımını sağlamanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

"Kar yağdıkça bizim de işimiz çoğalıyor"

Genellikle yoğun kar yağışı ve fırtınalı günlerde köylülerin yardımına koştuklarını aktaran Aydın, "Sabah erken uyanıyoruz, mazotumuzu alıp çıkıyoruz yollara. Zor durumda olanları kurtarmaya çalışıyoruz, kayan arabalar oluyor onları çekiyoruz. İşimiz bu, kar yağdıkça bizim de işimiz çoğalıyor." dedi.

Aydın, operatörlüğe başladığında kum ocağında çalıştığını, daha sonra karla mücadeleye geçtiğini belirterek, "Yaklaşık 20 yıldır karla mücadeledeyiz, devamlı yolları açmaktayız. Zor durumlar olduğu zaman hafta sonu bile geliyoruz, çağrıldığımız zaman mutlaka geliyoruz. Yolları açıp ulaşımı sağlayana kadar aralıksız çalışıyoruz." diye konuştu.

Hasta ihbarı geldiğinde saat kaç olursa olsun yolları açmak için çalıştıklarını dile getiren Aydın, "Ambulanslar için yolları açıyoruz, hastaları hastaneye getiriyoruz. Kışın köylüler zor durumda kalabiliyor. Bizi gördüklerinde seviniyor, hastasını hastaneye götürebiliyor, ilacını alabiliyor. Bu işi severek yapıyoruz, görevimiz bu. Mesleğimizin bir zorluğu da yok, karla mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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