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Yaşam

Kardüz Yaylası karın ardından beyaz örtüyle kaplandı

Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası'nda kar aralıklarla etkili oluyor.

Ömer Ürer   | 08.01.2023
Kardüz Yaylası karın ardından beyaz örtüyle kaplandı Fotoğraf: Ömer Ürer - AA

Düzce

Şehir merkezine 48 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı yayla, geçen haftadan bu yana zaman zaman yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, güneşle birlikte ortaya çıkan manzara güzel görüntü oluşturdu.

Beyaza bürünen yamaçlardaki çam ağaçları da yaylaya ayrı güzellik kattı.

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