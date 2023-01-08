Kardüz Yaylası karın ardından beyaz örtüyle kaplandı
Düzce'nin Gölyaka ilçesindeki Kardüz Yaylası'nda kar aralıklarla etkili oluyor.
Düzce
Şehir merkezine 48 kilometre uzaklıkta bulunan 1830 rakımlı yayla, geçen haftadan bu yana zaman zaman yağan karın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, güneşle birlikte ortaya çıkan manzara güzel görüntü oluşturdu.
Beyaza bürünen yamaçlardaki çam ağaçları da yaylaya ayrı güzellik kattı.
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