Karadeniz'de sürü halinde dolaşan yunuslar dronla görüntülendi
Karadeniz'de su yüzeyine çıkan yunuslar renkli görüntü oluşturdu.
Samsun
Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında 15'e yakın yunus, grup halinde su yüzeyinde görüldü.
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Bir süre gözlenen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Yunuslar, dronla görüntülendi.
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