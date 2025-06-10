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Yaşam

Karadeniz'de sürü halinde dolaşan yunuslar dronla görüntülendi

Karadeniz'de su yüzeyine çıkan yunuslar renkli görüntü oluşturdu.

Samet Atasoy  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Karadeniz'de sürü halinde dolaşan yunuslar dronla görüntülendi Fotoğraf: Samet Atasoy/AA

Samsun

Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında 15'e yakın yunus, grup halinde su yüzeyinde görüldü.

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Bir süre gözlenen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

Yunuslar, dronla görüntülendi.

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