Karabük'teki Eğriova Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
Karabük'teki Eğriova Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.
Karabük
Şehir merkezinden yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta kentin yüksek kesimlerinde yer alan gölet, zaman zaman etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.
Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ve Keltepe Kayak Merkezi yakınlarında yer alan göletin yüzeyi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.
Yüzeyi buzla kaplanan gölet, dronla görüntülendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.