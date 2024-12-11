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Yaşam

Karabük'teki Eğriova Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Karabük'teki Eğriova Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Orhan Kuzu  | 11.12.2024 - Güncelleme : 11.12.2024
Karabük'teki Eğriova Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Karabük

Şehir merkezinden yaklaşık 24 kilometre uzaklıkta kentin yüksek kesimlerinde yer alan gölet, zaman zaman etkili olan kar yağışıyla beyaza büründü.

Doğal güzellikleriyle ön plana çıkan ve Keltepe Kayak Merkezi yakınlarında yer alan göletin yüzeyi, hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Yüzeyi buzla kaplanan gölet, dronla görüntülendi.

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