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Yaşam

Kar örtüsünün kalktığı Keklik Vadisi'nde bahar güzelliği

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Keklik Vadisi'nde, karların erimesiyle doğa canlanmaya başladı.

Hüseyin Demirci  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Kar örtüsünün kalktığı Keklik Vadisi'nde bahar güzelliği Fotoğraf: Hüseyin Demirci / AA

Kars

Yaklaşık 6 ay karla kaplı olan vadide karların erimesiyle küçük şelaleler coştu. Kırmızı dağ laleleri, sarıçiçekler ve kelebeklerin renklendirdiği doğayı, fotoğraf tutkunları kayıt altına aldı.

İlçeyi çevreleyen karla kaplı 2 bin 900 rakımlı Küçük Süphan ve Soğanlı dağları da yamaçlarındaki yılkı atları ile görüntülendi.

Doğa fotoğrafçısı Gürsoy Solmaz, AA muhabirine, Sarıkamış'ın her mevsim doğasının farklı güzellikleri olduğunu söyledi.

Baharda doğanın canlanıp renklendiğini dile getiren Solmaz, "Burada şifalı bitkiler, şelaleler ve güzel manzaralar var. İnsanlar gelseler bu güzellikleri görseler." dedi.

Bölgede doğa yürüyüşü yapan Hatice Güneş, Keklik Vadisi'nin çok güzel bir yer olduğunu belirterek, "Ailemizle vadiye geldik. Burası çok güzel, ruhumuzu dinlendiriyoruz. Herkese tavsiye ediyorum gelsinler." ifadelerini kullandı.

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