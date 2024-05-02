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Yaşam

Dünyanın en derin mavi çukuru 2021'de keşfedilen 420 metrelik "Taam Ja" oldu

Bilim insanları, Meksika'nın Yucatan Yarımadası açıklarında 2021'de keşfedilen "Taam Ja"nın 420 metreyle dünyanın en derin mavi çukuru olduğunu açıkladı.

Nuri Aydın  | 02.05.2024 - Güncelleme : 02.05.2024
Dünyanın en derin mavi çukuru 2021'de keşfedilen 420 metrelik "Taam Ja" oldu

İstanbul

9Newscom'un haberine göre bilim insanları, geçen yıl dünyanın en derin 2'nci mavi çukuru olduğunu açıkladıkları "Taam Ja"da yeniden ölçüm gerçekleştirdi.

Buna göre derinliğinin en az 420 metre olduğu tespit edilen "Taam Ja"daki ilk ölçümle ikincisi arasında en az 146 metrelik fark bulundu.

Böylelikle "Taam Ja", 301 metre derinliğinde olan Güney Çin Denizi'ndeki Ejder Çukuru'nu (Dragon Hole) geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

"Taam Ja"nın deniz altı tünelleri ve mağaralardan oluşan labirentle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Mavi çukura Maya dilinde "derin su" anlamına gelen "Taam Ja" adı verilmişti.

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