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Yaşam

Kapadokya'daki peribacaları sisle birlikte görüntülendi

Kapadokya'da, hafta sonunda etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan vadiler, bölgede yoğunlaşan sisle farklı manzaraya büründü.

Behçet Alkan   | 20.12.2021
Kapadokya'daki peribacaları sisle birlikte görüntülendi

Nevsehir

Doğal kaya oluşumlarıyla kaplı alanlarda görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis, bölgeyi ziyaret eden turistlere farklı bir görsel sundu.

Bölgedeki turistik merkezlerden Uçhisar Kalesi ve çevresindeki vadileri saran sisli havanın, peribacaları üzerine konan kuşlarla bütünleşmesi güzel görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı. Turistler, vadi sırtlarında gezinti yaparak fotoğraf çekti.

Rus turist Ruslan Skolov, AA muhabirine, Kapadokya'yı ilk kez ziyaret ettiğini, görüş mesafesinin düşük olması nedeniyle bölgeyi tamamen göremese de ilginç bir manzara ile karşılaştığını belirtti.

Yılın farklı döneminde yeniden bölgeye gelmek istediğini dile getiren Skolov, "Sadece bir günlüğüne buradayım. Yarın sabah sıcak hava balon turuna katılıp bölgeden ayrılacağım. Kapadokya biraz sisli ama yine de gördüğüm manzara çok güzel." dedi.

Klasik otomobille Uçhisar Kalesi çevresinde gezinti yapan Murat Kul da bölgenin her mevsim farklı görsel şölen sunduğunu, fotoğraf çektirmek isteyen turistler için 1966 model klasik otomobille hizmet sunduklarını aktardı.

Turistlerin, sosyal medyada paylaşım yapmak için klasik otomobilleri tercih ettiğini belirten Kul, "Kültür turizminin yanı sıra fotoğraf turizmi de bölgede yaygınlaşmaya başladı. Eski bir araç olduğu için havası farklı. Yaz mevsiminde kış mevsiminde turizme katkı sunuyoruz." diye konuştu.

Arkadaşıyla Uçhisar Kalesi çevresinde dolaşan Ali Tarçınoğlu da doğal, tarihi ev kültürel zenginlikleri ile bilinen Kapadokya'nın sisli havada eşsiz bir görünüme kavuştuğunu, yürüyüş yaparken manzara fotoğrafı çektiklerini söyledi.

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