Dolar
17.73
Euro
19.99
Altın
1,798.11
ETH/USDT
3,791.30
BTC/USDT
45,743.00
BIST 100
2,066.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenliyor
logo
Yaşam

Tarsus Doğa Parkı'nda ilk kez bir lama doğum yaptı

Tarsus Doğa Parkı'nda doğum yapan lamanın yavrusuna "Amokaçi" adı verildi.

Serkan Avci   | 20.12.2021
Tarsus Doğa Parkı'nda ilk kez bir lama doğum yaptı

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Tarsus Doğa Parkı'nda ilk kez lama doğumu gerçekleşti.

Parkın üyelerinden bir lamanın, yaklaşık bir yıllık gebelik sürecinin ardından doğurduğu yavruya "Amokaçi" adı verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı bünyesinde görevli veteriner tekniker Yılmaz Ölmez, lamaların ilk kez doğum yapmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, "Sağlık durumu çok iyi. Ülkemizin iklimine çok kolay adapte olan hayvanlar. Biz de gayet iyi şekilde bakmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de kardeşlerinin doğmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda, Omicron varyantı nedeniyle ek önlemler aldı
Fransa'da 6 çocuğa yanlış Kovid-19 aşısı uygulandı
Kovid-19'u belirtisiz geçiren çocuklarda MIS-C şüphesi
Trakya illeri Kovid-19 vaka yoğunluğunda en çok artan 10 il arasında
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Benzer haberler

Tarsus Doğa Parkı'nda ilk kez bir lama doğum yaptı

Tarsus Doğa Parkı'nda ilk kez bir lama doğum yaptı

Yoğun bakımdaki anne ile prematüre bebeğinin yaşam savaşı mutlu sonla bitti

Akkuyu NGS'de çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor

Türkiye'den kasımda 367,9 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edildi

Türkiye'den kasımda 367,9 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze ihraç edildi
Mersinli tantuni ustaları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Mersinli tantuni ustaları, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
Denizcilik sektörünün nitelikli elemanları bu okuldan yetişiyor

Denizcilik sektörünün nitelikli elemanları bu okuldan yetişiyor