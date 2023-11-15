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Yaşam

Kapadokya'daki balon turlarına "rüzgar molası"

Kapadokya bölgesinin en çok beğenilen aktivitelerinden sıcak hava balon turları, zaman zaman hızını artıran rüzgar nedeniyle 5 gündür gerçekleştirilemiyor.

Behçet Alkan  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Kapadokya'daki balon turlarına "rüzgar molası"

Nevşehir

Turistlere bölgenin tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini gökyüzünden izleme imkanı sunan balon turları, özellikle sabah saatlerinde hızı yükseklerde 30 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle 11 Kasım'dan beri yapılamıyor.

Yarın da düzenlenemeyeceği belirtilen turun, rüzgarın etkisini kaybetmesi beklenen hafta sonundan itibaren yeniden yapılabileceği ifade edildi.

Gün doğumu vaktinde yapılan turlar, yılda ortalama 220 gün düzenlenebiliyor.

Bölgede 27 ayrı firma tarafından yapılan turlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle gerçekleştiriliyor.

Kapadokya'da hava koşulları uygun olduğu günlerde yaklaşık 150 sıcak hava balonu turistlere hizmet sunuyor.

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