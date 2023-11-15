Sivas'ta minik ikizler, inek otlatırken buldukları köpek yavrusunu sahiplendi
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde minik ikiz kız kardeşler, inek otlatırken buldukları köpek yavrusuna sahip çıktı.
Sivas
Bakırcıoğlu köyünde yaşayan 9 yaşındaki Fatımanur ile ikizi Esmanur Şimşek, babalarıyla köyde inek otlatırlarken bir köpek yavrusu buldu.
Baba Mikail Şimşek, çocuklarının şefkatle sahiplenerek evlerine götürdükleri köpek yavrusuyla oynaşmalarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.