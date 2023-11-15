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Yaşam

Sivas'ta minik ikizler, inek otlatırken buldukları köpek yavrusunu sahiplendi

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde minik ikiz kız kardeşler, inek otlatırken buldukları köpek yavrusuna sahip çıktı.

Serhat Zafer  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Sivas'ta minik ikizler, inek otlatırken buldukları köpek yavrusunu sahiplendi

Sivas

Bakırcıoğlu köyünde yaşayan 9 yaşındaki Fatımanur ile ikizi Esmanur Şimşek, babalarıyla köyde inek otlatırlarken bir köpek yavrusu buldu.

Baba Mikail Şimşek, çocuklarının şefkatle sahiplenerek evlerine götürdükleri köpek yavrusuyla oynaşmalarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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