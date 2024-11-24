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Yaşam

Kapadokya'da turistler karın keyfini yaşadı

Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kapadokya'da etkili olan kar yağışının ardından turistler karla oynayıp peribacaları arasında gezdi.

Behçet Alkan  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Kapadokya'da turistler karın keyfini yaşadı Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Kentte gece başlayan kar yağışı kısa sürede yüzeyi beyaza bürüdü.

Her mevsim konuklarına farklı manzara sunan Kapadokya'da, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler de kar altında kaldı.

Tur otobüsleriyle çeşitli turizm merkezlerine gelen turistler, karla oynayıp esnafın yaktığı odun ateşinde ısındı.

Bölgeyi gezen yerli ve yabancı turistler, kar altındaki peribacaları arasında gezinti yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Uçhisar Kalesi yakınında tüyleri karla kaplanan kediye ilgi gösteren bir turist, üşüyen kediyi kucağına alıp ısıtmaya çalıştı.

Hindistanlı turist Rajesh Himanshu, AA muhabirine, hayatında ilk kez kar yağışına şahit olduğunu belirterek, "Kapadokya'da sıcak hava balon turuna katılmayı planlamıştık ama kar sürprizi ile karşılaştık. Muhteşem bir manzara var, heyecan verici." dedi.

Tayvanlı turist Jessica Ann da kar yağışının kendileri için mutluluk verici bir sürpriz olduğunu ifade etti.

Profesyonel turist rehberi Oğuz Kutlu ise turist kafileleri için karın ilgi çekici olduğunu kaydetti.

Yabancı ve yerli konukların karlı manzaranın keyfini yaşadığını aktaran Kutlu, "Kapadokya'da kayalar üzerindeki kar güzel şekiller yansıtıyor. Bu yüzden durumdan memnun olmaya çalışıyoruz. Bölge her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor." diye konuştu.

Öte yandan, bölgede sıcak hava balon turları yağış ve rüzgar nedeniyle gerçekleştirilemedi.

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