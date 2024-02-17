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Yaşam

Kapadokya'da sis nedeniyle balon turu yapılamadı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan sis nedeniyle ertelendi.

Behçet Alkan  | 17.02.2024 - Güncelleme : 17.02.2024
Kapadokya'da sis nedeniyle balon turu yapılamadı Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Balon turuna katılacak turistler ve sıcak hava balonlarının görevlileri gün doğumundan önce Nevşehir'in Göreme beldesindeki kalkış alanına geldi.

Tarihi, kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri ile dünyanın dört bir tarafından turistlerin ilgi gösterdiği Kapadokya'daki gözde etkinliklerden sıcak hava balon turu elverişsiz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünce, hava koşullarının balon uçuşuna engel olduğu duyurusunun pilotlara online sistem üzerinden yapılmasının ardından alanda bekleyenler araçlarla ayrıldı.

Sıcak hava balon pilotu Tolga Eke, gazetecilere, Kapadokya'da uygun hava şartlarında yılda ortalama 200 gün uçuş yapılabildiğini, uçuş iptallerinin çoğunlukla kış aylarında gerçekleştiğini belirtti.

Kapadokya'da turizmin 12 ay sürdüğünü kaydeden Eke, "Bugün sis vardı, yer yer rüzgar da etkiliydi. Olumsuz hava koşullarından uçuşu iptal etmek durumunda kaldık. Balon uçuşlarını emniyetli şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Kış uçuşlarında da harika görüntüler oluşuyor. Herkesi Kapadokya'ya bekleriz." diye konuştu.

Bölgedeki uçuşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı SHGM tarafından hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.


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