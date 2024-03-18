Dolar
32.30
Euro
35.19
Altın
2,150.57
ETH/USDT
3,614.10
BTC/USDT
68,050.00
BIST 100
8,776.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

Kapadokya'da bazı sıcak hava balonları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ile uçtu.

Orçin Yıldırım  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Kapadokya'da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

Nevsehir

Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile tanınan turizm merkezi Kapadokya'da, bölgeyi kuş bakışı izlemek isteyenler için tur hizmeti sunan sıcak hava balonları sabah erken vakitte uçuş için hazırlandı.

Turistlerin bindiği sıcak hava balonlarının bazılarının sepetlerine firma görevlilerince Türk bayrağı asıldı.

Nevşehir'in Göreme beldesi çevresindeki alanlardan gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları peribacaları üzerinden al bayrakla süzüldü.

Türk bayrağı taşıyan balonlar Kılıçlar ve Güllüdere vadilerinde yaklaşık bir saat boyunca uçuş gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 109 yıl geçti
Bakan Yerlikaya: Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili 12 şahıs gözaltına alındı
Emine Erdoğan'dan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımı
Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü
MSB'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi mesajı

Benzer haberler

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayrağıyla uçtu

Türkiye'yi besleyecek tohumluk patatesler yer altından tarlalara sevk ediliyor

Ömrünü tohumculuğa adayan girişimci 23 çeşit yerli patates tohumunu tarıma kazandırdı

Avanos'ta kurduğu atölye ile kadınlara seramik eğitimi veriyor

Avanos'ta kurduğu atölye ile kadınlara seramik eğitimi veriyor
Nevşehir'de özel klinikte fenalaşan kadın hayatını kaybetti

Nevşehir'de özel klinikte fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Avanoslu kadın çanak ustaları çamura şekil veriyor

Avanoslu kadın çanak ustaları çamura şekil veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet