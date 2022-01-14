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Yaşam

Kapadokya'da balon turlarına rüzgar molası

Kapadokya bölgesinde, turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerin başında gelen sıcak hava balon turu, olumsuz hava koşullarından dolayı 6 gündür yapılamıyor.

Behçet Alkan   | 14.01.2022
Kapadokya'da balon turlarına rüzgar molası

Nevşehir

Kapadokya'yı ziyaret eden turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balon turu, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle bugün de iptal edildi.

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede, balon turları yılda ortalama 220 gün gerçekleştirilebiliyor.

Sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında düzenleniyor.

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