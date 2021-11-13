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Yaşam

Kapadokya yolcuları Narlıgöl'ü cam terastan izleyecek

Deniz seviyesinden 1365 metre yükseklikte, Aksaray-Niğde sınırında yer alan krater gölü Narlıgöl'e yapılacak cam teras ile bölgeyi ziyarete gelenler, seyir zevki yaşayacak.

Zekeriya Karadavut   | 13.11.2021
Kapadokya yolcuları Narlıgöl'ü cam terastan izleyecek

Aksaray

Çevresindeki kayadan oyma mekanları ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin beğenisini kazanan Narlıgöl'ün, Cam Teras Projesi'yle Kapadokya'daki cazibe merkezlerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, Narlıgöl'ün hem Niğde'nin hem de Aksaray'ın ortak bir değeri olduğunu söyledi.

Aksaray İl Özel İdaresinin Narlıgöl'e "Cam Teras Projesi" başlattığını anlatan Aydoğdu, şunları belirtti:

"İnsanlar değerine sahip çıktığında o değerin bir anlamı oluyor. Narlıgöl'e ziyarete gittiğimizde, turist turlarının geldiğini gördük. Turistler, fotoğraf çektirip gölü seyrediyorlardı. Bunu üzülerek söylüyorum, turistlerin bir çay, su içecek veya ihtiyaçlarını giderecek hiçbir yer yoktu. 21. yüzyılda kültür turizminin önemini konuşurken iki ilin değeri olan böyle güzel bir gölde bir su içme veya ihtiyaç giderme yerinin olmaması çok büyük bir eksiklikti. Beraber bir konsept üzerinde konuştuk. Onun akabinde çalışmalara başladık. İl Özel İdaremiz gerekli çalışmaları orada yapıyor. İnşallah gölün diğer tarafından Niğde ilinin projesiyle tabandan başlayarak bir çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları ve ağaçlandırma çalışması yapıldığı zaman Narlıgöl çok daha güzel boyuta taşınacak."

Yapılan çalışmaların kentlerin bir değeri olduğuna dikkati çeken Aydoğdu, "Bu değerler bizler gittiğimizde de yaşamaya devam edecek. Bizim ortak değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu değerleri korumamız, muhafaza etmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Seyir terasında insanlar volkanik gölü çok güzel bir şekilde görecek. Göle bakarak bir çay içecek. Fotoğraflar çekip sosyal medyada paylaşacak ve böylelikle daha görünür hale gelecek." diye konuştu.

Aydoğdu, Ihlara Vadisi'ne gelen yüz binlerce turisti Narlıgöl'e yönlendirerek kente ikinci bir turizm merkezi kazandıracaklarını anlattı.

Narlıgöl'ün Aksaray ve Niğde'yi kültürel olarak birbirine bağladığını ve tamamladığını vurgulayan Aydoğdu, Kapadokya bölgesinin kalbi olan Narlıgöl'ün yeni bir cazibe merkezine kavuşacağını kaydetti.

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