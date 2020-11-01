Euro
9.78
Dolar
8.35
BIST 100
1,112.37
Altın
1,878.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor
logo
Yaşam

Kapadokya hafta sonunda yerli turistlerin mekanı oldu

Peribacaları, doğal kaya oluşumları, kayadan oyma tarihi manastırları, yer altı şehirleri ve vadileriyle ünlü Kapadokya bölgesinde, yerli turistlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştirmesi nedeniyle yoğunluk yaşandı.

Behçet Alkan   | 01.11.2020
Kapadokya hafta sonunda yerli turistlerin mekanı oldu Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde sakinliğe bürünen Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, yabancı turistlerin yanı sıra hafta sonu tatilini fırsat bilen yerli konuklar yoğunluğu artırdı. 

Sıcak hava balonlarıyla bölgeyi gökyüzünden izleyen turistler, at ve ATV turlarına katılarak peribacaları arasında gezinti yaptı, müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

Göreme Açık Hava Müzesi'ndeki bilet gişesinde uzun kuyruk oluşturan turistler, Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldesindeki turistik merkezlerde hareketlilik yaşanmasına neden oldu.

Bölgedeki birçok konaklama tesisinde dört gün boyunca tam doluluk yaşandı.

Bölgede turistlere yönelik çeşitli aktiviteler düzenleyen bir firmanın sahibi Halil Atay, AA muhabirine, pandemi sürecindeki en yoğun hafta sonunu yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştirerek 4 günlük tatil için bölgeye gelen yerli misafirlerin sıcak hava balon turu, arazi araçları ve atlarla düzenlenen turlara ilgi gösterdiklerini anlatan Atay, "Bölgede sezonun en kalabalık günlerini yaşıyoruz. Yerli turistlerin sayısı bu hafta sonu zirveye ulaştı. Bölgede sıcak hava balon turuna ilgi gösteren yerli turistlerden yer bulamayanlar ATV arazi araçları ve atlarla düzenlenen tur etkinliklerine katılıyor." diye konuştu.

Çukurova'dan mahalle muhtarları ile birlikte geldiği bölgede gezen Adana Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı Ata Ürün ise "Kapadokya doğa harikası bir yer. Ülkemizin her tarafı cennet köşesi gibi. Biz daha önce burayı görmüş olsak da diğer arkadaşlarımızın da görmesi ve gezmesi için geldik. Keyifli bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Ailesi ile İstanbul'dan kısa süreli tatil için bölgeye geldiklerini belirten Ayfer Özden de pandemi sürecinin oluşturduğu stresten sıyrılmak için Kapadokya'yı tercih ettiklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte 434 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İspanya'daki Kovid-19 önlemleri karşıtı gösterilerde 47 kişi gözaltına alındı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 46 milyon 432 bini geçti
Rusya'da son 24 saatte 18 bin 665 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Çocuklarda Kovid-19'un tetiklediği Kawasaki hastalığında da vakalar artıyor

Benzer haberler

Kapadokya hafta sonunda yerli turistlerin mekanı oldu

Kapadokya hafta sonunda yerli turistlerin mekanı oldu

Kapadokya'da balonlar Cumhuriyet Bayramı için havalandı

Geleceğin yıldız atletleri yarışlara Kapadokya'nın engebeli arazilerinde hazırlanıyor

Engelli kızın sıcak hava balonuna binme hayali gerçekleşti

Engelli kızın sıcak hava balonuna binme hayali gerçekleşti
Türkiye'nin patatesi Kapadokya'daki kayadan oyma depolarda muhafaza ediliyor

Türkiye'nin patatesi Kapadokya'daki kayadan oyma depolarda muhafaza ediliyor