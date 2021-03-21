Euro
8.59
Dolar
7.22
BIST 100
1,528.99
Altın
1,745.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kapadokya’da down sendromlu çocuklar sıcak hava balon turuna katıldı

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, "21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü" dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında, down sendromlu 5 çocuk sıcak hava balon turuna katıldı.

Behçet Alkan   | 21.03.2021
Kapadokya’da down sendromlu çocuklar sıcak hava balon turuna katıldı

Nevşehir

Sabah saatlerinde Göreme beldesindeki Aşk Vadisi'nde hazırlanan sıcak hava balonunun sepetine down sendromuna dikkat çekmek amacıyla görevlilerce afiş asıldı.

Daha sonra down sendromlu çocukların turistlerle birlikte bindiği sıcak hava balonu gökyüzüne yükseldi.

Hayatlarında ilk kez bölgeyi gökyüzünden izleme imkanı elde eden çocukları taşıyan sıcak hava balonu yaklaşık 45 dakika havada kaldı.

Balon pilotu Bekir Bektaş, gazetecilere, firmalarının down sendromuna dikkat çekmek amacıyla etkinliği gerçekleştirdiğini belirtti.

Çocuklara etkinlikte eşlik eden Nevşehir Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinden Tarkan Güney de firma yetkililerine teşekkür ederek, down sendromu konusunda toplumda yeterli bilincin oluşmasını dilediğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 35 bin 327 Kovid-19 vakası belirlendi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, 13-19 Mart arasında illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa’nın en büyük stadyumu Kovid-19 aşı merkezine dönüştürülecek

Benzer haberler

Kapadokya’da down sendromlu çocuklar sıcak hava balon turuna katıldı

Kapadokya’da down sendromlu çocuklar sıcak hava balon turuna katıldı

Down sendromlu çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı destek

Kapadokya Ukrayna'dan gelecek turistlere hazırlanıyor

Camide telefonunu şarj eden genç, prizin yanına para ve not bıraktı

Camide telefonunu şarj eden genç, prizin yanına para ve not bıraktı
İç Anadolu'daki 5 ilde kar etkili oluyor

İç Anadolu'daki 5 ilde kar etkili oluyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Türkiye, bugün dünya havacılığının en önemli oyuncularından biridir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: Türkiye, bugün dünya havacılığının en önemli oyuncularından biridir