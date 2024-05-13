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Yaşam

Kadın taksi sürücüsü İstanbul'da başladığı mesleğine Tekirdağ'da devam ediyor

Nilgün Güney, 6 yıl önce İstanbul'da başladığı taksiciliği Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde sürdürüyor.

Fırat Çakır  | 13.05.2024 - Güncelleme : 13.05.2024
Kadın taksi sürücüsü İstanbul'da başladığı mesleğine Tekirdağ'da devam ediyor Fotoğraf: Süleyman Coşkun Bozyel/AA

Tekirdağ

Duraktaki gününe meslektaşlarıyla sohbet ederek başlayan Güney, aracının temizlik ve bakımı sonrası müşterilerine hizmet veriyor.

Güney, AA muhabirine, çocukluk hayali mesleği yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Taksiciliğe başlayacağı zaman erkek meslektaşlarının kendisine ön yargılı davrandığını belirten Güney, "Ayaklarımın üzerinde durmak için bu işe başladım. İlk başta taksi durağında ön yargılı yaklaştılar, çalıştıramayız dediler. Daha sonra başka bir arkadaş belgelerimi istedi ve işe başlattı. Şimdi beni aralarında görmekten mutlular." dedi.

Güney, takside çalışmanın çok keyifli olduğunu, mesleğinde 6 yılı geride bıraktığını dile getirdi.

Taksiye binen müşterilerinin ilk anda şaşkınlıklarını gizleyemediğini ifade eden Güney, "Taksiye binenler ilk 5 dakika şaşkınlıktan konuşmuyor. Gideceği yeri unutanlar da oluyor. Bazıları şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İlk önce 'Abi' diyor, sonrasında 'Pardon abla' diyorlar. Takdir eden oluyor ve güzel tepkiler alıyorum. Bayan taksici olmak hem zor hem de çok keyifli." diye konuştu.

Mesleği gereği cadde ve sokakları karış karış bildiğini dile getiren Güney, kadınların başaramayacağı bir işin olmadığını kaydetti.

Güney, kadın taksi sürücülerinin çoğalmasını istediğini belirterek, "Ben bu işi yapabilirim' demeleri lazım. Çok keyifli ve korkulacak bir meslek değil. Arabaya binen müşteriyi aileden biri gibi karşıladığınızda herhangi bir güçlük yaşamıyorsunuz. Onlardan da bu rahatlığı gördüğünüzde ailenizle seyahat ediyormuşsunuz gibi oluyor." dedi.

Taksici Çetin Çördük ise Güney'i kızları gibi sevdiklerini belirterek, "İlk başta yadırgadık. Bir bayan taksi şoförünün durağımıza gelmesini ama sonradan alıştık. Durağımızın bir çiçeği ve kızımız oldu. Tam destek veriyorum." ifadelerini kullandı.

Yener Kaya da Güney'in durağın ablası olduğunu ve işe başlamasının ardından durağın müşterilerinin arttığını dile getirdi.

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