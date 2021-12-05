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Kurumsal Haberler, Yılın Fotoğrafları 2021

Tunceli'de taksiciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Tunceli'de taksi şoförleri Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Sidar Can Eren   | 05.12.2021
Tunceli'de taksiciler AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı Fotoğraf: Sidar Can Eren - Anadolu Ajansı

Tunceli

Tunceli'de bazı taksiciler, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Taksici Gündoğan Çağ, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın çektiği "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğrafını oyladı.

Yaşam kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Doğanın renkleri" başlıklı fotoğrafını seçen Çağ, spor kategorisinde Sıraç Karadeniz'in çektiği "Yerel kayakçılar" fotoğrafına oy kullandı. 

Fevzi Alan da haber kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", yaşam kategorisinde Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Arı kuşlarının beslenme zamanı", spor kategorisinde ise Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde" fotoğraflarına oy verdi. 

Gündoğan Çağ, oylamada yer alan bütün fotoğrafları çok beğendiğini ve seçmekte zorlandığını dile getirdi.

Foto muhabirlerine oylamada başarılar dileyen Çağ, "Fotoğraf çekimleri çok başarılı olmuş ve Anadolu Ajansını çok yakından takip ediyorum. Haberlerini severek okuyorum." dedi. 

Fotoğrafların içerik olarak çok anlamlı olduğunu belirten Fevzi Alan ise "Fotoğraflar beni çok etkiledi ve bu fotoğrafları çeken arkadaşları yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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