Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,586.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kadın astsubaylardan depremzedelere destek

Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, depremden etkilenen bölgelerde yardım faaliyetinde bulundu.

Volkan Kaşik   | 02.02.2020
Kadın astsubaylardan depremzedelere destek

Malatya

Malatya İl Jandarma Komutanlığında görevli kadın astsubaylar, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde depremzedelere yardımda bulundu.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı, 24 Ocak'taki Sivrice merkezli depremde zarar gören Doğanyol, Pütürge ve Kale ilçelerinde yardım faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Komutanlıkta görevli kadın astsubaylardan oluşan ekip, Kale ilçesinde olumsuz hava şartlarından etkilenen depremzedelere çadır kurarak destek verdi.

Depremde evleri hasar görenlere erzak, ısıtıcı, battaniye ve yatak, ihtiyaç sahibi çocuklara da kıyafet dağıtan kadın astsubaylar, dayanışma örneği sergiledi.

Kadın astsubaylar, kadın ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Depremzedelerin yaraları sarılıyor

Kadın astsubaylardan depremzedelere destek

Elazığ'da depremde ağır hasar gören binanın çökme anı kameraya yansıdı

Manisa'da 4,6 ve 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi

Manisa'da 4,6 ve 4,0 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı

Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı
AFAD, Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı

AFAD, Elazığ depreminin 3 boyutlu görüntüsünü yayımladı