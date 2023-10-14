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Yaşam

Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Kaçkar Dağları ve çevresinde bulunan yaylalarda sonbahar ve kış mevsimleri bir arada yaşanıyor.

Muhittin Sandıkçı  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Kaçkar Dağları'nda iki mevsim bir arada yaşanıyor Fotoğraf: Bülent İsmailoğlu/AA

Rize

Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkarlar'ın eteklerindeki yaylalar sonbahar renkleriyle, zirveleri ise son günlerde etkili olan karla beyaza büründü.

Sonbahar ve kışın etkileyici güzelliğini bir arada görmek isteyen ziyaretçiler Ayder Yaylası'ndan başlayan yolculuğu, Huser, Samistal, Kavrun, Pokut ve Sal yaylalarına kadar sürdürüyor.

Kaçkar Dağları'nın zirvesine ulaşmak ve "bulut denizi"ni izlemek isteyenlerin buluşma noktası ise Huser Yaylası oluyor.

Zor ve engebeli yollara aldırış etmeden zirveye ulaşanlar, günün yorgunluğunu Huser Yaylası'nda sis bulutunu izleyerek atıyor.

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