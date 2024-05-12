Dolar
32.26
Euro
34.74
Altın
2,360.56
ETH/USDT
2,923.90
BTC/USDT
61,009.00
BIST 100
10,218.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Jandarma ekipleri inci kefali nöbetinde

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefali, av yasağı süresince jandarma ekiplerince sıkı tedbirlerle korunuyor.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 12.05.2024 - Güncelleme : 12.05.2024
Jandarma ekipleri inci kefali nöbetinde Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Van

Av yasağının uygulandığı 15 Nisan-15 Temmuz'da yumurtalarını bırakmak için tatlı sulara akın eden inci kefalleri, önüne çıkan engelleri zıplayarak aşmaya çalışırken izleyenlere görsel şölen sunuyor.

Her yıl binlerce insanın tanıklık ettiği zorlu yolculukla nesillerini sürdürmeye çalışan inci kefallerinin kaçak avlanılmasını engellemek için güvenlik güçleri teknolojik imkanları da kullanarak koruma tedbirleri alıyor.

Balık göçünün en yoğun yaşandığı Muradiye ilçesinde de jandarma ekipleri, akarsuların göle döküldüğü bölgeleri, sulak alanları ve dere kenarlarını termal kameralar ve dronlarla 7 gün 24 saat kontrol altında tutuyor.

Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek ile Bendimahi Çayı'nın kıyısında kurulan koordinasyon merkezini ziyaret ederek koruma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Aydoğan, AA muhabirine, koruma altındaki milyonlarca inci kefalinin akarsulara göçünün devam ettiğini söyledi.

Balıkları korumak için kolluk kuvvetlerinin seferber olduğunu belirten Aydoğan, şöyle konuştu:

"Göç süresi boyunca tedbirlerimizi 24 saat esaslı olarak devam ettiriyoruz. Gece termal kameralarımızla, gündüz havadan dron ile karadan nöbetçilerimiz vasıtasıyla bu denetim ve kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. 24 saat esaslı olarak bu kontrolleri sağlayarak göç yolculuğunda tüm önlemleri almış bulunmaktayız."

"Jandarma ekipleri 24 saat nöbet tutuyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ise bu yıl yağışlar sayesinde göç yolculuğunun "çok canlı" geçtiğini dile getirdi.

Balıkların üreme dönemini güvenle geçirmeleri için gerekli tedbirlerin alındığını kaydeden Akkuş, "Geceleri inci kefali üremek için akarsuya girdiğinde kaçak avcıların hedefi haline geliyor. Bu yüzden jandarma ekipleri 24 saat dere boyunca nöbet tutuyor. Binlerce yıldır var olan balığın neslinin devam etmesi için bu tedbirler alınıyor. Önümüzdeki günlerde göçün çok fazla yoğunlaştığını ve balığın yukarılara doğru çıktığını göreceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
"Orman Yangınları Meteorolojik Erken Uyarı Sistemi" geliştirildi
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı
New York'ta Türk Günü Yürüyüşü düzenlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis bir yıl içerisinde 4'üncü kez buluşacak

Benzer haberler

Jandarma ekipleri inci kefali nöbetinde

Jandarma ekipleri inci kefali nöbetinde

Elazığ'da teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'da çığın şarampole sürüklediği minibüs günler sonra kar altından çıkarıldı

Van'daki merkez tedavi ihtiyacı olan yaban kuşları için "sağlık üssü" oldu

Van'daki merkez tedavi ihtiyacı olan yaban kuşları için "sağlık üssü" oldu
Van'da huzurevi sakinleri "Mutlu Çarşamba" projesiyle zinde kalıyor

Van'da huzurevi sakinleri "Mutlu Çarşamba" projesiyle zinde kalıyor
Jandarmanın çalışmasıyla Çerkeş-Kızılcahamam yolu Karga köyü mevkisinde kazalar sıfırlandı

Jandarmanın çalışmasıyla Çerkeş-Kızılcahamam yolu Karga köyü mevkisinde kazalar sıfırlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet