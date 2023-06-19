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Yaşam

İznik Gölü'nde av sezonu balık bolluğuyla başladı

İç sularda av yasağı sonrası başlayan yeni sezonda İznik Gölü'nde balık bolluğu yaşanıyor.

Şenol Poyraz  | 19.06.2023 - Güncelleme : 19.06.2023
İznik Gölü'nde av sezonu balık bolluğuyla başladı Fotoğraf: Şenol Poyraz/AA

Bursa

İç sularda 15 Mart'ta başlayan sazangiller ve yayın balığı avcılığı yasağı, 15 Haziran'da sona erdi.

Bursa'nın İznik ilçesinden tekneleriyle göle açılan balıkçılar, suya bıraktıkları ağlarıyla yüzlerce kilogram sazan ve levkit avladı. Balıkçılar, kıyıda topladıkları ağın içinde satışına izin verilen büyüklükte olan balıkları kasalara doldurdu, diğerlerini göle geri bıraktı.

İznik Merkez Su Ürünleri Kooperatifi üyesi Sergülen Kahriman, arkadaşlarıyla avladıkları balıkları ilçedeki balık pazarında sattıklarını söyledi.

Sezona balık bolluğuyla başladıklarını belirten Kahriman, sezonun tüm balıkçılara hayırlı olmasını diledi.

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