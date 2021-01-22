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Yaşam

İzmir'de sokakta yaşayan kişi hayırsever desteğiyle pansiyona yerleştirildi

Kendisine yeni bir hayat kurmak için geldiği İzmir'de 2 yıldır sokakta yaşayan ve darbedilerek yaralanan 60 yaşındaki Ali Karadavut, hayırseverler tarafından pansiyona yerleştirildi.

Mustafa Güngör   | 22.01.2021
İzmir'de sokakta yaşayan kişi hayırsever desteğiyle pansiyona yerleştirildi Fotoğraf: Mustafa Güngör - Anadolu Ajansı

İzmir

Bornova ilçesinde Kovid-19 nedeniyle kapalı olan kafeteryanın bahçesinde verdiği yaşam mücadelesi haberlere konu olan Karadavut'a İzmir Yardım Ekibi ile Ahbap Derneği duyarsız kalmadı.

Geçen hafta uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen bir kişi tarafından darbedilen ve hastaneye kaldırılan Karadavut, tedavisinin ardından İzmir Yardım Ekibi gönüllüleri tarafından karşılandı.

Pansiyona yerleştirilen Karadavut'un durumundan haberdar olan AHBAP Derneği üyeleri de ev kiralamak üzere çalışma başlattı.

Karadavut, AA muhabirine Antalya'dan geldiği İzmir'de iş bulamayınca sokakta kalmaya başladığını, geçimini seyyar gözlük satarak sağlamaya çalıştığını söyledi.

Kapalı olan kafeteryanın prizini kullandığını, bir öğrencinin verdiği elektrikli battaniyeye sarılarak soğuk geceleri geçirdiğini aktaran Karadavut, sokakta yatarken tanımadığı bir kişinin gelip kendisini darp ettiğini ve hastanelik olduğunu ifade etti.

Vücudunda morluklar olduğunu anlatan Karadavut, hastanede bir gece kaldıktan sonra hayırseverler tarafından pansiyona yerleştirildiğini ve tedavisinin burada sürdüğünü aktardı.

Ahbap Derneğinin de ev tutmak üzere çalışma yürüttüğünü ifade eden Karadavut, "Ev tutacaklar. 1 yıllık kiramı sanatçı Haluk Levent karşılayacakmış. Pansiyon rahat, çok iyi. Sıcak yer, duşu, tuvaleti var. Sokaktan kurtuldum ve çok mutluyum. En azından sıcak bir yerim var. Şu anda Türkiye'nin en mutlu insanı benim. Geçimimi sağlamak için gözlük satmaya devam edeceğim." dedi.

Karadavut, hayırseverlerden düzenli bir iş bulunması konusunda da destek beklediğini sözlerine ekledi.


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