Dolar
28.17
Euro
29.79
Altın
2,005.90
ETH/USDT
1,783.80
BTC/USDT
34,120.00
BIST 100
7,706.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ediyor İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen resmi geçit töreninde konuşuyor.
logo
Yaşam

İzmir'de dalgıçlar 9 Eylül vapuru batığında Türk bayrağı açtı

İzmir'in Karaburun ilçesinde bir grup dalgıç, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında su altında Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Mahmut Serdar Alakuş  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
İzmir'de dalgıçlar 9 Eylül vapuru batığında Türk bayrağı açtı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Karaburun Dalış Merkezi eğitmenleri ve deneyimli dalgıçlardan oluşan 12 kişilik grup, İzmir'in kent tarihinde önemli yeri olan ve 2016 yılında ekonomik ömrünü tamamlayarak Karaburun açıklarında batırılan "9 Eylül" şehir hatları vapuruna daldı.

Dalgıçlar, ismini İzmir'in kurtuluş gününden alan vapurun batığına Türk bayrağı ve Atatürk posteri astı.

Yaklaşık 30 metre derinlikte gerçekleşen etkinlikte dalgıçlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Karaburun Dalış Merkezi sahibi Hamdullah Aras, AA muhabirine, her yıl 29 Ekim'de su altında farklı bir noktada kutlama yaptıklarını, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında bu yılki kutlamayı "9 Eylül" batığında düzenlediklerini söyledi.

Dalış eğitmeni Arzu Arslan da dalışı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları adına gerçekleştirdiklerini kaydederek bundan sonraki yüz yıllarda sevgi, barış ve güven içerisinde yaşamayı temenni etti.

Dalgıç Ece Yanaray ise Cumhuriyet'in 100. yılında sokakların ve binaların bayraklarla süslendiğini, bu coşkuyu su altına da taşımak istediklerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
100 yıllık Cumhuriyet'in mimarı: Atatürk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatma azmiyle durmadan çalışacağız
İletişim Başkanı Altun: Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Türkiye Yüzyılı
PTT'den "Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılı" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı

Benzer haberler

İzmir'de dalgıçlar 9 Eylül vapuru batığında Türk bayrağı açtı

İzmir'de dalgıçlar 9 Eylül vapuru batığında Türk bayrağı açtı

Cumhuriyet'in 100. yılında Kapadokya semaları Türk bayraklarıyla renklendi

Aspendos Antik Tiyatrosu'nda "Cumhuriyet'in Asırlık Yüzü" gösterisi yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının İstanbul'daki Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri sürüyor
Türkiye'deki yabancı misyonlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Türkiye'deki yabancı misyonlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı
Aliyev Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Aliyev Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet