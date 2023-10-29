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Yaşam

Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında dalgıçlar suyun altında Türk bayrağı açtı.

Ali Rıza Akkır  | 29.10.2023 - Güncelleme : 29.10.2023
Fethiye'de dalgıçlar su altında Türk bayrağı açtı

Muğla

İlçede dalış okulu işleten Önder Diktaş ile bir grup dalgıç, Dalyan Koyu açıklarından denize dalış gerçekleştirdi.

Dalış yapan grup, Türk bayrağının yanı sıra "Türkiye Cumhuriyet'inin 100. yılı" ile "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" yazılı döviz açtı.

Kutlama etkinliği su altı kamerasıyla görüntülendi.

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