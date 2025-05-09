İzmir'de ceviz bahçesinde Roma dönemine ait mezar taşları tespit edildi
İzmir'in Tire ilçesindeki bir ceviz bahçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları bulundu.
Izmir
Topalak Mahallesi'ndeki ceviz bahçesinde toprağını işleyen Yalçın Avcu, çalışma sırasında iş makinesinin ucuna beyaz renkli taşların takıldığını fark etti.
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Çalışmayı durduran Avcu, durumu Tire Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.
Üzerindeki motif ve figürlerin bulunduğu taşları inceleyen müze görevlileri, buluntuların Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları olduğunu değerlendirdi.
Mezar taşları, Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.
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