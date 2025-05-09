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Yaşam

İzmir'de ceviz bahçesinde Roma dönemine ait mezar taşları tespit edildi

İzmir'in Tire ilçesindeki bir ceviz bahçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları bulundu.

Dilek Ayvalı  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
İzmir'de ceviz bahçesinde Roma dönemine ait mezar taşları tespit edildi

Izmir

Topalak Mahallesi'ndeki ceviz bahçesinde toprağını işleyen Yalçın Avcu, çalışma sırasında iş makinesinin ucuna beyaz renkli taşların takıldığını fark etti.

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Çalışmayı durduran Avcu, durumu Tire Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Üzerindeki motif ve figürlerin bulunduğu taşları inceleyen müze görevlileri, buluntuların Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları olduğunu değerlendirdi.

Mezar taşları, Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.



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