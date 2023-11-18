Dolar
28.68
Euro
31.30
Altın
1,980.63
ETH/USDT
1,942.00
BTC/USDT
36,421.00
BIST 100
7,853.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İzmir’in Buca ilçesi Mehmet Akif Caddesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi
logo
Yaşam

İstanbul'dan memleketine dönen bilişimci mantar üreticisi oldu

Erzurum'dan çalışmak için gittiği İstanbul'da bilişim sektöründe yöneticilik yapan Murat Özmen, yıllar sonra memleketine dönerek devlet desteğiyle mantar üretmeye başladı.

Tevhid Furkan Nehri  | 18.11.2023 - Güncelleme : 18.11.2023
İstanbul'dan memleketine dönen bilişimci mantar üreticisi oldu Fotoğraf: Tevhid Furkan Nehri/AA

Erzurum

Oltu ilçesinden 20 yıl önce İstanbul'a çalışmak için giden Özmen, özel bir bilişim şirketindeki yöneticilik görevinden Kovid-19 sonrası memleketine dönmek için istifa etti.

İlçeye yerleşen Özmen, mantar üretim çiftliği kurmak için Tarım ve Orman Bakanlığının Tarımsal Üretime Dayalı Sabit Yatırımlar Projesi'ne başvurdu. Yüzde 50 devlet desteği alan Özmen, Gökçedere Mahallesi mevkisinde 15 dönüm arazinin 1,5 dönümlük kısmında 6 çadırlı kültür mantarı üretim çiftliği kurdu.

Girişimci Özmen, AA muhabirine, bölgede bu şekilde geniş çaplı bir tesis bulunmadığını söyledi.

Hem bölgedeki ihtiyacı karşılamak hem de çiftçilere öncülük yapmak adına bu işe karar verdiğini dile getiren Özmen, "2021'de projemizi hazırladık, 2022'de bitirdik. İlk ürünlerimizi Ocak 2023'te almaya başladık." dedi.

Kapalı ortamda 6 odada üretim yaptığını anlatan Özmen, yıllık 50-60 ton mantar hedeflediğini, haziran ve eylül arasında üretim yapmadığını belirtti.

Üretilen mantarların Erzurum ve çevre illere satıldığını dile getiren Özmen, ilk yılında yaklaşık 20-25 ton kültür mantarı elde ettiğini, sezonda ortalama 10 kişinin tesiste çalıştığını söyledi.

Çiftçilerin tesisi ziyaret ederek kendisinden bilgi aldığını ifade eden Özmen, "Birkaç kişi ilgileniyor. Karar verme aşamasındalar. İnşallah yaparlar. Onlara her türlü desteği sağlayacağım." dedi.

Özmen, İstanbul'dan Erzurum'a geldiği için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Büyükşehirden çıkmamın birinci nedeni çocuklarım. Çocuklarımın büyükşehirden ziyade buranın kültürüne alışmalarını, buranın kültürüyle büyümelerini istedim. İkinci nedenim ise toprak. Büyükşehirde her taraf betonken burada her yer toprak. Sabah dinç kalkıyorsun, akşam dinç yatıyorsun. Maddi manevi her şey var." diye konuştu.

Oltu'da mantar üretiminin yaygınlaşmasıyla kurulacak tesislerle yurt dışı pazarına açılma hedefi olduğunu belirten Özmen, topraksız tarım için de projelerinin bulunduğunu, bunu kısa sürede hayata geçireceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de şiddetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
Ağrı Dağı'nda terör örgütüne ait 2 mağarada yaşam malzemesi ele geçirildi
KDK'den para puanların banka hesabına ödenebileceği tavsiyesi
Toplu taşımada "mülkiyet" sorununu çözecek yasa teklifi hazırlanıyor
Trakya'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

İstanbul'dan memleketine dönen bilişimci mantar üreticisi oldu

İstanbul'dan memleketine dönen bilişimci mantar üreticisi oldu

Kış kenti Erzurum'da "yetişmez" denilen zeytin geçim kaynakları oldu

Şefkatle bakılan prematüre bebeklerin kuvözden anne kucağına yolculuğu

Erzurum'daki tesiste devlet desteğiyle üretilen 360 ton balığın çoğu ihraç ediliyor

Erzurum'daki tesiste devlet desteğiyle üretilen 360 ton balığın çoğu ihraç ediliyor
Depremzedelerin "yerinde dönüşüm" ile başlattığı konut inşaatları yükseliyor

Depremzedelerin "yerinde dönüşüm" ile başlattığı konut inşaatları yükseliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Avrupalı yatırımcılara kapılarımız sonuna kadar açık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Avrupalı yatırımcılara kapılarımız sonuna kadar açık
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet