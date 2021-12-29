Dolar
12.66
Euro
14.35
Altın
1,793.87
ETH/USDT
3,781.20
BTC/USDT
47,715.00
BIST 100
1,883.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Yaşam

İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

Yılbaşı alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar, Eminönü ve Mısır Çarşısı'nı hareketlendirirken, yılbaşı özel çekilişi biletlerinden almak isteyenler Nimet Abla gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çiğdem Münibe Alyanak   | 29.12.2021
İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

İstanbul

Yılbaşına sayılı günler kala İstanbul'un en hareketli semtlerinden Eminönü'nde alışveriş yoğunluğu yaşanıyor.

Yılbaşı alışverişi yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yerlerin başında gelen Eminönü ve Mısır Çarşısı, hareketli günlerinden birini yaşıyor. Özellikle kuruyemiş ve hediyelik eşya satılan dükkanlardaki yoğunluk dikkati çekiyor.

Vatandaşların yılbaşı arifesinde alışveriş için yoğun ilgi göstermesi Eminönü esnafının da yüzünü güldürdü.

Yılbaşı bileti için uzun kuyruklar oluştu

Milli Piyango İdaresinin Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 120 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar da Nimet Abla gişesi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Yurt dışından ve şehir dışından da bazı kişilerin yılbaşı bileti almak amacıyla Nimet Abla gişesine geldiği görüldü.

Öte yandan Mısır Çarşısı ve çevresindeki kuruyemişçiler, kahveciler ve lokumcularda da uzun kuyruklar gözlendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'a yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı yapıldı
Fransa'da acil servisler 1 Ocak'ta sabit ücret uygulamasına geçecek
TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Azerbaycan'da da yapılacak
İngiltere'de yoğun bakımdaki Kovid-19 hastalarının çoğu hatırlatma dozunu olmamış
Doğu Afrika'da 40 milyon doz Kovid-19 aşısı çöpe gitme riskiyle karşı karşıya

Benzer haberler

İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

İstanbul'da yılbaşı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor

Yeni yıl coşkusu TRT'de yaşanacak

Doğu Karadeniz'deki turizm tesisleri yılbaşını hareketli geçirecek

Edirne'de tarihi çarşılarda yılbaşı hareketliliği yaşanıyor

Edirne'de tarihi çarşılarda yılbaşı hareketliliği yaşanıyor
Yılbaşında eylem hazırlığındayken gözaltına alınan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı

Yılbaşında eylem hazırlığındayken gözaltına alınan 3 DEAŞ zanlısı tutuklandı

Bursalı şef otelin mutfağında zencefilli kurabiyeden 'köy' yaptı

Bursalı şef otelin mutfağında zencefilli kurabiyeden 'köy' yaptı