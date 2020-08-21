İstanbul'da gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.
İstanbul
İstanbul Boğazı üzerinde beliren gökkuşağını vatandaşlar hayranlıkla izledi.
Fotoğraf: Mehmet Kara/AA
Eşsiz renkleriyle büyüleyen gökkuşağını görenler, o anları telefonlarıyla kaydetti.
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