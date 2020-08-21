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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Afet Risklerini Anlamak" konulu açılış toplantısında konuşuyor
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Yaşam

İstanbul'da gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

Mehmet Kara   | 21.08.2020
İstanbul'da gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu Fotoğraf: Ahmet Aydın/AA

İstanbul

İstanbul Boğazı üzerinde beliren gökkuşağını vatandaşlar hayranlıkla izledi. 


Fotoğraf: Mehmet Kara/AA

Eşsiz renkleriyle büyüleyen gökkuşağını görenler, o anları telefonlarıyla kaydetti.



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