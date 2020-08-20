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Yaşam

Çocuklar okul kantininde içtikleri suyun parasını not yazarak bıraktı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki çocuk, oyun oynadıkları okullarının bahçesindeki kantinde kimseyi bulamayınca aldıkları suyun parasını not yazarak bıraktı.

Sabri Kesen   | 20.08.2020
Çocuklar okul kantininde içtikleri suyun parasını not yazarak bıraktı

Muğla

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Çamdibi Mahallesi'nde bir özel okulun 6. sınıf öğrencileri Efehan Hüseyin Karakuş ve Dağhan Hilmi Taşözü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kapalı olan okullarının bahçesine oyun oynamaya geldi.

Bir süre oynadıktan sonra susayan çocuklar, okulun bahçesindeki kantinin dışarıdaki dolabından su aldı.

Kantinle ilgilenen kimseyi bulamayan çocuklar, kağıda yazdıkları "Biz Efehan Karakuş ve Dağhan Taşözü, biz okula top oynamaya geldik ve çıkışta çok susamıştık, 2 su aldık ve parasını bıraktık" notuyla 2 lira 25 kuruş bırakıp ayrıldı.

Kantin görevlisi geldiğinde notu ve parayı görünce durumu okul yönetimine bildirdi.

Çocukların örnek davranışından etkilenen okul yöneticileri, öğrenciler ve ailelerini ulaşarak kutladı.

Okulun müdürü Ahmet Ünal, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerinin davranışının kendilerini çok gururlandırdığını söyledi.

"Okul demek sadece derslerin öğretildiği bir yer değil aynı zamanda ahlaklı dürüst bireylerin yetiştirildiği bir yuvadır." diyen Ünal, çocukların davranışının örnek alınması gerektiğini ifade etti.

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