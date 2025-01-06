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Yaşam

İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna isim aranıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, isim önerilerinin X platformunda "#Benceİsmi" etiketine yapılmasını istedi.

Arife Yıldız Ünal  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna isim aranıyor

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yakalanan goril yavrusuna isim arandığını duyurdu.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrükler Muhafaza ekiplerinin İstanbul Havalimanı'nda yakaladığı nesli tükenmek üzere olan goril yavrusuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Bakanlık paylaşımında kamuoyunun merakla takip ettiği goril yavrusuna ilişkin, "Çok sevilen yavru gorilin ismini arıyoruz. Önerilerinizi #Benceİsmi etiketine bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, goril yavrusunun yeni fotoğrafına da yer verildi.

Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yaptığı kontrolde evrakları olmadan Türkiye'den transit geçirilmeye çalışılan goril yavrusu yakalanmıştı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelince rehabilitasyon ve bakımı yapılan goril yavrusunun sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edileceği belirtilmişti.

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