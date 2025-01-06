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Yaşam

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi

Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyen turistler ve kent sakinleri, sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Yiğithan Yıldız  | 06.01.2025 - Güncelleme : 06.01.2025
Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde vakit geçirdi Fotoğraf: Orhan Çiçek/AA

Antalya

Havanın 18, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü kentte, güneşli hava hakim oldu.

Güzel havayı değerlendirenler, sahillerde, tarihi Kaleiçi ve Yat Limanı'nda hareketliliğe neden oldu. Bazıları güneşte oturmayı tercih ederken bazıları oltalarıyla balık tutmaya çalıştı.

Bir sporseverin köpeğiyle kürek sörfü (sup) yapması renkli görüntü oluşturdu.

Yoğunluğun olduğu Konyaaltı ve Lara sahillerinde de turistler ve kent sakinleri, parklarda yürüyüş yaparak doğanın tadını çıkardı.

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