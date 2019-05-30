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Yaşam

İşleri uğruna dağ başında iftar açıyorlar

Bitlis'te VEDAŞ ekipleri, ramazanda vatandaşların karanlıkta kalmaması için zorlu arazi şartlarında çalışarak arızaları gideriyor, oruçlarını bazen bir direk dibinde bazen de dağın başında açıyor.

Ahmet Okur   | 30.05.2019
İşleri uğruna dağ başında iftar açıyorlar

Bitlis

Bitlis'te Vangölü Elektrik Dağıtım (VEDAŞ) ekipleri, ramazan ayında da vatandaşların karanlıkta kalmaması için yoğun mesai yapıyor.

Bitlis'in zorlu arazi şartlarında gece gündüz kilometrelerce yol katederek arızalara müdahale eden ekipler, iftarlarını da arazide kurdukları sofralarda yapıyor.

Ekipler, işleri uzun sürdüğünde çoğu zaman sahurlarını da arazide yapmak zorunda kalıyor.

VEDAŞ arıza koordinatörü mühendis Samet Tan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 165 personel ve 25 araçla 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini söyledi.

Çalışmalarını özel günlerde de aynı titizlikle sürdürdüklerini anlatan Tan, şöyle konuştu:

"Ne zaman bir arıza ihbarı gelirse ekip hemen müdahale için yola çıkıyor. Yaklaşık bir saat önce arıza ihbarı düştü. Bizler arızaya müdahale ettiğimizden dolayı iftarı bu köyde yapmak zorunda kaldık. Arızaya çıktığımızda eğer iftarı arıza mahallinde yapacak kadar uzun sürecekse personelimize kumanya veriyoruz. Bulunduğumuz yerlerde halk da bu konuda bizlere yardımcı oluyor. Bugün de iftarımızı ekmek, domates ve peynirle açtık. Bazen bir dere kenarında, bazen dağın başında, bazen de direğin dibinde soframızı kurup iftarımızı açıyoruz."

Elektrik arıza ekibinden Ömer Gürcan ise VEDAŞ'ta yaklaşık 2 yıldır çalıştığını belirterek "Vatandaşlara hizmet için kırsalda çalışıyoruz. Kar, yağmur, fırtına, ramazan ne olursa olsun hizmet için engel tanımıyoruz. Sadece iftar değil bazen sahurumuzu da dışarıda yapıyoruz." dedi.

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