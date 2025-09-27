Dolar
logo
Yaşam

İşitme engelli kadınlardan oluşan "Sessiz Ejderhalar", engelleri aşmak için kürek çekiyor

Eskişehir'de kurulan "Sessiz Ejderhalar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı", spor aracılığıyla engellerin aşılabileceğini göstermek ve toplumsal farkındalık oluşturmak için geçen hafta İstanbul'da ilk yarışmasına katıldı.

Zehra Ongan  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
İşitme engelli kadınlardan oluşan "Sessiz Ejderhalar", engelleri aşmak için kürek çekiyor Fotoğraf: Zehra Ongan/AA

Eskişehir

Eskişehir'de işitme engelli kadınlardan oluşan "Sessiz Ejderhalar Dragon Bot Kadın Kürek Takımı", spor aracılığıyla engellerin aşılabileceğini kanıtlamayı hedefliyor.

Eskişehir İşitme Engelliler Spor Kulübü ve İşitme Engelliler Birliktelik Derneği iş birliğiyle kurulan takım, engelli bireylerin spor aracılığıyla engelleri aşabileceğini göstermek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin ilk işitme engelli kadın dragon bot takımı olarak tarihe geçen "Sessiz Ejderhalar", İstanbul Maltepe'de 20-21 Eylül'de düzenlenen Dragon Festivali'ne temizlik sopalarını kürek olarak kullanarak hazırlandı.

Su üzerinde daha önce antrenman yapma imkanı bulamayan ekip, katıldıkları ilk yarışta 45 takım arasında ilk kez kürek çekti.

Takımın koordinatörü ve mentörü Özlem Kanat Örneksoy, AA muhabirine, dragon bot sporuyla tanıştırdığı ekibe ritim koçluğu yaptığını söyledi.

Kadınların toplumdaki yerini güçlendirmeyi ve işitme engelliler konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Örneksoy, "Ekip, inanılmaz motive. İlk yarışma için hemen hazırlandılar. 20-21 Eylül'de gerçekleşen Dragon Bot Festivali'nde yerimizi aldık. Bizimle birlikte 45 takım yer aldı." diye konuştu.

Örneksoy, yarışmaya evlerde bulunan temizlik sopalarıyla hazırlandıklarını kaydetti.

Azim ve cesaretle yarışmaya katılmaya karar verdiklerine değinen Örneksoy, "Eskişehir şartları ne yazık ki suya inmemize pek elvermiyor ama bu bizim için bir engel değil ve devam ettik." dedi.

"Kadının gücü, sessizliği ve denizleri aştı"

Özlem Kanat Örneksoy, farklı illerde düzenlenen dragon yarışlarına katılmayı sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kadının gücü, sessizliği ve denizleri aştı. Hayatı paylaşmak için engel olduğunu düşünmüyoruz. Birçok farklı ildeki dragon yarışlarına katılarak işitme engellilerle ilgili farkındalık oluşturacağız. Kadının toplumdaki yerini güçlendireceğiz ve spordaki temsilini artırmak için küreğimiz olmasa da temizlik sopalarımızla her zaman ileri kürek çekeceğiz."

Takım kaptanı 43 yaşındaki Hatice Taşdemir ise işitme engelli bir kadın olarak ilk defa dragon bot deneyimi yaşadığını kaydetti.

Festivalde heyecanlandığını anlatan Taşdemir, "Suya hiç inmeden hazırlandık. Orada ilk kez suda kürek çektik. Davulun sesini vücudumuzda hissederek ritim tuttuk. Birinci olmak değil, farkındalık oluşturmak ve gücümüzü göstermek önemliydi." ifadelerini kullandı.

Takım üyelerinden Bilge Sinem İbiş, arkadaşlarıyla kadın dayanışmasını ve gücünü temsil ettikleri için gurur duyduğunu vurguladı.

Takımda yer alan mühendis İlayka Adıgüzel de yarışa kısa sürede hazırlandıklarını anlatarak, "Böylece engelli ve kadın olmanın sınır koyamayacağını gösterdik. Gelecek nesillere örnek olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

