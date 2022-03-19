Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,921.00
ETH/USDT
2,956.00
BTC/USDT
41,786.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bolu Dağı Tüneli Mevkii'nde kar yağışı etkili oluyor Kars'ta kara saplanan otobüsteki 20 yolcu ekiplerce tahliye edildi.
logo
Yaşam

İlkbaharda da Palandöken'deki kış turizm hareketliliği sürüyor

İlkbaharda yağan karla kayak sezonunun uzadığı Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde kış turizmi devam ediyor.

İsmail Hakkı Demir   | 19.03.2022
İlkbaharda da Palandöken'deki kış turizm hareketliliği sürüyor

Erzurum

Kentte hafta boyunca etkili olan yağışlarla kar kalınlığının 185 santimetre ölçüldüğü merkeze gelen kayakseverler, aileleriyle kızak kaydı, kayak ve snowboard yaptı.

Çevre illerden çok sayıda ziyaretçi de hafta sonu tatilini kayak merkezinde değerlendiriyor.

Kayakseverlerden Turgut Sancak, AA muhabirine, Aydın'dan geldiğini ve memleketlerinde artık havaların ısındığını söyledi.

Erzurum'da mart ayında kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını ifade eden Sancak, "Aydın çevresindeki kayak merkezlerine gittim ama burası gibisi yok. İmkanları ve pisti çok iyi. Her türlü olanağı sağlıyorlar." dedi.

Dilara Kübra Kaya ise ilk defa kayak yapmaya geldiklerini anlattı.

Kış turizmi için vatandaşları Palandöken'e davet eden Kaya, "Erzurum'da yaşayanlar için çok büyük bir fırsat. Uzakta yaşayan insanlar için de kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü burası bulunmayacak bir nimet." diye konuştu.

Amasya'dan gelen Burak Arslan da bu yıl da sezonun uzamasının bütün kayakseverler gibi kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bin 809'a çıktı
Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor
Moderna, Kovid-19 aşısının 4. dozunun ABD'de yetişkinlere uygulanması için onay istedi

Benzer haberler

İlkbaharda da Palandöken'deki kış turizm hareketliliği sürüyor

İlkbaharda da Palandöken'deki kış turizm hareketliliği sürüyor

Egeli turizmci 1915 Çanakkale Köprüsü'yle Balkan pazarına odaklandı

Elazığ, Bingöl, Şırnak ve Siirt'te 517 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor
Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sürüyor

Bolu Dağı'nda yoğun kar yağışı sürüyor
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan beklenen kar yağışı için 'tedbirli olun' uyarısı

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan beklenen kar yağışı için 'tedbirli olun' uyarısı