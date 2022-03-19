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Yaşam

Şanlıurfa'da 107 Kur'an kursu öğrencisi, şehitler için 107 hatim indirdi

Şanlıurfa'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 107 hatim indirildi.

Yasin Dikme   | 19.03.2022
Şanlıurfa'da 107 Kur'an kursu öğrencisi, şehitler için 107 hatim indirdi Fotoğraf: Yasin Dikme/AA

Şanlıurfa

Eyyübiye İlçe Müftülüğünce tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Dergah Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Seslendirilen ilahilerin ardından 107 Kur'an kursu öğrencisinin okuduğu 107 hatmin duası yapıldı.

İl Müftüsü Ramazan Tolan, törendeki konuşmasında, Çanakkale ruhunu yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Düşmanlarla her zaman Çanakkale ruhuyla mücadele edilmesi gerektiğini belirten Tolan, bu ruhun kaybolması durumunda ülkenin bağımsızlığının tehlikeye düşeceğini ifade etti.

Eyyübiye İlçe Müftüsü Adem Dobur da şehitlik mertebesinin herkese nasip olmayacağını dile getirdi.

Programın ardından müftülük görevlileri ve öğrenciler, şehit kabirlerini ziyaret etti.

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