İlik nakli için bin kişi gönüllü bağışçı oldu

Kırşehir'de, kemik iliği nakli bekleyen iki çocuk için başlatılan kampanyada yaklaşık bin kişi gönüllü kan bağışında bulunarak umut oldu.

Fotoğraf: AA/Abdullah Yıldiz

KIRŞEHİR

Kırşehir'de, kemik iliği nakli bekleyen iki çocuk için başlatılan kampanyada yaklaşık bin kişi gönüllü kan bağışında bulundu.

Sosyal medya üzerinden başlatılan ve genişleyen kampanya ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ve Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde, Türk Kızılayı Kan Merkezi İç Anadolu Kökhücre Birimi koordinesinde "Kök Hücre Bilgilendirme Semineri ve Kan Bağışı Kampanyası" etkinlikleri düzenlendi.

Üniversite öğrencileri başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları üyeleri, Kırşehir Valiliği ve Kırşehir Belediyesi bünyesindeki kurumlarda çalışanların da katıldığı birer hafta süren etkinliklerde ilik nakli için bine yakın kan bağışında bulunuldu. Kurulan stantlarda formlarını dolduran vatandaşlar, kök hücre nakli amacıyla kan bağışı için uzun kuyruklar oluşturdu.

Türk Kızılayı Kırşehir Şube Başkanı Adnan Uygur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte başlatılan kampanyanın örnek olabilecek bir nitelik taşıdığını söyledi.

"Tüm kurum ve kuruluşlardan sade vatandaşa kadar herkes duyarlı"

Tüm kurum ve kuruluşlardan sade vatandaşlara kadar herkesin duyarlı davrandığını ifade eden Uygur, bine yakın kan bağışında bulunulmasının önemli olduğuna işaret etti.

Gerekli tahlillerden sonra Türkiye genelinde ilik nakli bekleyenlerle değerleri tutan kişilerin eşleştirileceğini belirten Uygur, "Farklı zaman ve mekanlarda yapılan birer haftalık etkinliklerde bine yakın kan bağışında bulunulmasını önemsiyoruz. En son etkinliğimiz hafta sonunda tamamlandı. Vatandaşlarımızda bu konuda bir farkındalığın oluşması çok önemli. Normal kan verme ile kök hücre için kan verme arasında bir fark yok. Bunu insanlarımızın bilmesi lazım. Sonra donör uyuşması olduğunda bağışçımız bilgilendirilerek ilik nakli için çalışmalar başlatılıyor." dedi.

Kemik iliği bekleyen 15 yaşındaki Okan Bodur ve 13 yaşındaki Mert Bektaş Kızıl başta olmak üzere tedavi gören hastalara umut olabilmek için Kırşehir'de kan bağışı kampanyaları düzenlenmişti.

Muhabir: Abdullah Yıldiz