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Yaşam

İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek için pedal çevirdiler

İstanbullular, karbonsuz bir ulaşım aracı olan bisikletin toplu taşımaya entegre edilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadelede farkındalık yaratılması için pedal çevirdi.

Nuran Erkul Kaya   | 03.07.2021
İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir gelecek için pedal çevirdiler

İstanbul

Danimarka İstanbul Başkonsolosluğu, Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi'nin birlikte gerçekleştirdiği "Sağlıklı bir Kent için Kamusal Alanlar ve Düşük Karbonlu Hareketlilik Merkezleri" projesinin kapanışı, Göztepe 60. Yıl Parkı'ndan başlayan ve Söğütlüçeşme İSPARK Açık Otopark Alanı'nda sona eren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Farkındalık Turu: Çevre İçin, İklim İçin, Gelecek İçin Bisikletteyiz" etkinliğiyle yapıldı.

Bisiklet turunun sona erdiği Söğütlüçeşme, metrobüs, Marmaray, otobüs, minibüs, dolmuş, taksi gibi birçok toplu ulaşım aracının aktarma noktası olduğu için özel olarak seçildi.

Karbonsuz bir ulaşım aracı olan bisikletin kullanımının yaygınlaştırılması ve şehir içi ulaşıma entegre edilmesini amaçlayan proje kapsamındaki bisiklet turuna, Danimarka Büyükelçisi Danny Annan, Danimarka Başkonsolosu Anette Galskjot, Hollanda Başkonsolosu Bart van Bolhuis, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, ilgili STK'ler ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Yaklaşık 50 katılımcı, iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek ve sürdürülebilir bir gelecek için farkındalık oluşturmak amacıyla pedal çevirdi.

Danimarka Başkonsolosu Galskjot yaptığı konuşmada, bisikletin toplu taşıma araçlarına entegre edilmesinin kritik önemde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Daha kaliteli bir kentsel yaşam için bisiklet gibi düşük karbonlu alternatif ulaşım araçlarını tercih etmek ve buna uyumlu kentsel alanlar tasarlamak büyük önem taşıyor. Bisiklet dostu kentsel tasarım, daha iyi ve daha sürdürülebilir bir yaşam için öncülük edebilir, toplumsal uyumu iyileştirebilir, kamu ve özel sektör arasında yeni sinerjiler yaratabilir ve daha önemlisi şehrin marka değerini küresel ölçekte yükseltebilir. Kentsel tasarım konusunda, Danimarka ve Türkiye arasında daha güçlü bir iş birliğinin hepimiz için daha yeşil ve yaşanabilir şehirler yaratabileceğine inancım tam."

Hollanda Başkonsolosu van Bolhuis ise turla Bağdat Caddesi ve Söğütlüçeşme arasındaki bisiklet yolunu keşfe çıktıklarını belirterek, "Hollanda kentlerine bakıldığında görüleceği gibi, sonuçta herkesin faydasına olacak bu projenin sonraki adımlarını da diğer paydaşlarla birlikte atabilmeyi umuyorum. Birlikte başarabiliriz." dedi.

İBB Genel Sekreteri Çağlar ise trafik yoğunluğunu azaltmak ve düşük karbonlu, çevreci bir kent oluşturmak için şehir içi ulaşımında bisikletin ve yaya ulaşımının daha etkin kullanımına yönelik projeler geliştirdiklerini anlattı.

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