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Yaşam

Ihlara Vadisi'nde balon uçuş sahası genişletilecek

Aksaray'daki Ihlara Vadisi'nde, Hasandağı ve Belisırma ile Selime Peri bacaları rotasında rağbet gören balonların sayısının artırılacağı, uçuş sahasının genişletileceği bildirildi.

Adem Koçak  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Ihlara Vadisi'nde balon uçuş sahası genişletilecek

Aksaray

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, beraberinde turizm sektör temsilcileri, STK başkanları ve birim amirlerinden oluşan grup ile yaptığı balon uçuşu sonrası açıklamasında, Kapadokya ile özdeşleşen balon turlarının yerli ve yabancı turistlerinin yoğun beğenisini kazandığını söyledi.

Kumbuzoğlu, bölgenin doğal güzelliklerinin balon turlarına katılanları çok etkilediğini belirterek, "Ihlara Aksaray’ın ve Kapadokya’nın göz bebeği. Dünyanın her yerinden gelen turistlere hizmet verecek balon uçuşlarını turizm sezonu ile birlikte başlattık. Şu anda 4 balonla uçuşlar yapılıyor. Ihlara Vadisi, Belisırma ve Selime’nin ardından Narlıgöl bölgesini kapsayacak şekilde uçuş sahasını genişletip balon uçuş sayısını 16'ya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Uçuşlara katılan turistlerin Aksaray'ın sahip olduğu tabi güzelliklerin yanı sıra kültürel değerleri de gördüklerini belirten Vali Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Ihlara Vadisi ve diğer turizm merkezlerini yılda 1 milyon turist ziyaret ediyor. 2022 yılından itibaren balon firmaları Aksaray'da turizm destinasyonları içerisinde uçuşlarına başladı. Bunu sürdürülebilir hale getirmek ve daha çok noktada uçuşları gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yapıyoruz."

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