Dolar
32.96
Euro
35.81
Altın
2,378.45
ETH/USDT
3,240.70
BTC/USDT
67,368.00
BIST 100
10,921.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kars'ta yağmurların ardından ortaya çıkan kelebekler doğayı süslüyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bir süredir etkili olan sağanağın ardından meralarda açan çiçeklerde gezen kelebekler, doğaya güzellik katıyor.

Hüseyin Demirci  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Kars'ta yağmurların ardından ortaya çıkan kelebekler doğayı süslüyor Fotoğraf: Hüseyin Demirci / AA

Kars

Sarıçam ormanlarıyla çevrili 2 bin 600 rakımlı Kızılçubuk, Keklik Vadisi ve Çataldere bölgesi, yağışların ardından rengarenk açan çiçekler ve kelebeklerle bezendi.

Mavi, kırmızı, kahverengi ve beyaz renkleriyle kondukları çiçekleri süsleyen kelebekler, doğaya ayrı güzellik katıyor.

Doğa fotoğrafçısı Bilal Karaağaç, AA muhabirine, Sarıkamış'ın doğasının fotoğrafçılar için bulunmaz güzelliklere sahip olduğunu söyledi.

Karaağaç, doğadaki kelebeklerin çekimini yapmanın keyifli olduğunu belirterek, "Yağmurların ardından amatör fotoğrafçılar olarak Sarıkamış'ın doğasına çıktık. Sarıkamış'ın doğal yaşamını, kelebekleri, doğal güzellikleri kendimizce fotoğraflamaya çalıştık. Amatör ve profesyonel fotoğrafçıları buraya bekleriz." diye konuştu.

Musa Güneş ise doğa fotoğrafçılığına yeni başladığını dile getirerek, "Ağabeylerimizle Sarıkamış ormanındaki kelebeklerden zor da olsa bir kare yakalayabildik. Buraların gerçekten çok güzel bir doğası var." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da otluk alandan geri dönüşüm tesisine sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Türk Hava Kuvvetlerinden Kıbrıs adasının güneyinde eğitim uçuşu
İzmir Dikili'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Türkiye'de sıcaklıkların yarından itibaren düşmesi bekleniyor
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına ilişkin yeni iddianame hazırlandı

Benzer haberler

Kars'ta yağmurların ardından ortaya çıkan kelebekler doğayı süslüyor

Kars'ta yağmurların ardından ortaya çıkan kelebekler doğayı süslüyor

Kars'taki Sarıkamış Keklik Vadisi dağcıların yeni rotası oldu

Kars'ta sel nedeniyle bir köyde ev, ahır ve yollar zarar gördü

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet