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Yaşam

Ihlara Vadisi'nde 2023 genç, 3 bin metrekarelik Türk bayrağı açtı

Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması nedeniyle açık hava müzesini andıran Ihlara Vadisi'nde, 2023 gencin katılımıyla 3 bin metrekarelik Türk bayrağı açıldı.

Zekeriya Karadavut  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Ihlara Vadisi'nde 2023 genç, 3 bin metrekarelik Türk bayrağı açtı Fotoğraf: Adem Koçak/AA

Aksaray

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, gazetecilere, kentin, tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi.

Gençlerin bayrağı dalgalandırdığını belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Türk bayrağımız o kadar büyük ki 3 bin metrekarelik bir alanı kapsıyor ve 600 kilogram ağırlığında. Gençlerimiz güzelce dalgalandırdılar, usulüne uygunca katladılar. 100 metrelik bayraklarla Ihlara Vadisi'ne ineceğiz. Yürüyüşümüzü yaptıktan sonra Bayrak şiirini hep bir ağızdan okuyacağız. Programımız, Selime Katedralinde gençlerle kahvaltı yaptıktan sonra bitecek. Bir farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir organizasyon yaptık. Gençler de bu güzelliğe ortak oldular."

Aydoğdu ve beraberindekiler bayraklarla kortej yürüyüşüne de katıldı.

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