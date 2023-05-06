Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara hitap ediyor Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde seçim irtibat bürosu açılışında konuşuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Zeytinburnu’nda vatandaşlara hitap ediyor
logo
Yaşam

Sonbaharda sıcak bölgelere giden Muşlu besicilerin dönüş yolculuğu başladı

Muş'ta, sonbaharda küçükbaş hayvanlarını sıcak bölgelere götüren besiciler, karların erimesi ve havanın ısınmasıyla kentteki yaylalara dönmeye başladı.

Sabri Yıldırım  | 06.05.2023 - Güncelleme : 06.05.2023
Sonbaharda sıcak bölgelere giden Muşlu besicilerin dönüş yolculuğu başladı

Muş

Şenyayla bölgesinde, dönüş yapan besicilerle bir araya gelen Muş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nimet Salkım, gazetecilere, yaklaşık 150 bin küçükbaş hayvanı kışlatmak amacıyla Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi bölgelere götüren besicilerin, dönüş yolculuğunda güçlüklerle mücadele ettiğini dile getirdi.

Hayvan yetiştiriciliğinin zor taraflarının olduğunu belirten Salkım, "Yetiştiricilerimiz zorlukları göz önüne alarak işlerini yapıyorlar. Her yıl yaklaşık 150 bine yakın hayvanımız Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illere gidiyor. Dönüşlerin başlamasıyla yaylalarımız hayvan varlığı ile şenleniyor. Hayvan sayımız artıyor. İlimizde küçükbaş hayvan varlığımız 1 milyon 250 bin olsa da yaz aylarında bu rakam yaklaşık 1 buçuk milyona çıkıyor." diye konuştu.

Besici Samet Sezgin ise Diyarbakır'dan gelerek Muş'un Kurtik Dağları'na doğru yola çıktıklarını anlattı.

Günde 20-25 kilometre ilerleyebildiklerini söyleyen Sezgin, "Yaklaşık 10 gündür yoldayız. Belli zamanlarda dinlenmek için konaklıyoruz. Geceleri yol gittiğimiz bölgeler de oluyor. Benimle beraber 3 kişi hayvanlara çobanlık yapıyor. Yaklaşık bin hayvanımız var. Kulp deresini geçtik, şu anda Şenyayla bölgesindeyiz. Bugün burada konaklayacağız." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'deki Togg marka ilk polis aracı hizmete girdi
Yurt dışı ve gümrüklerde şu ana kadar 1 milyon 404 bin seçmen oy kullandı
Adalet Bakanlığından "İmralı" iddialarına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 67. sayısını yayımladı
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı

Benzer haberler

Sonbaharda sıcak bölgelere giden Muşlu besicilerin dönüş yolculuğu başladı

Sonbaharda sıcak bölgelere giden Muşlu besicilerin dönüş yolculuğu başladı

Muş'ta yaklaşık 2 bin 200 kişi geleneksel Türk okçuluğu öğrendi

Muşlu aileler çocukları için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Muş'ta kurulan tekstil fabrikalarında hedef 10 bin istihdam

Muş'ta kurulan tekstil fabrikalarında hedef 10 bin istihdam
Muş Ovası'nda yaklaşık 400 kuş türü kayıt altına alındı

Muş Ovası'nda yaklaşık 400 kuş türü kayıt altına alındı
Muş'ta bu yıl şeker pancarı üretiminde "rekor" hedefleniyor

Muş'ta bu yıl şeker pancarı üretiminde "rekor" hedefleniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet