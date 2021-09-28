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Yaşam

İHH'dan İdlib'in 90 yaşındaki 'Hacı' lakaplı Hristiyan'ı Butrus'a yardım

İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib il merkezinde tek başına yaşayan 90 yaşındaki Hacı lakaplı Hristiyan Mişel Butrus'a gıda ve çeşitli temizlik malzemeleri götürdü.

Mehmet Burak Karacaoğlu   | 28.09.2021
İHH'dan İdlib'in 90 yaşındaki 'Hacı' lakaplı Hristiyan'ı Butrus'a yardım

İdlib

Anadolu Ajansının (AA) 9 Eylül'de hikayesini haberleştirmesi üzerine harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekibi, Mişel Butrus'u evinde ziyaret etti.

Ekip, Butrus'un arızalı işitme cihazındaki sorunu giderip, aktif hale getirerek içinde şeker, pirinç, mercimek, sıvı yağ, zeytin, helva ile deterjan, sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası gibi temizlik malzemelerinin bulunduğu yardım paketini teslim etti.

Genç İHH Suriye Sorumlusu Burak Parlakyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ortodoks Hristiyanların son mensuplarından 90 yaşındaki "Hacı" lakaplı Mişel Butrus'a çeşitli yardım malzemelerini ulaştırdıklarını söyledi.

Vakfın, dünyanın birçok bölgesinde din, dil, ırk ayrımı yapmadan yardım çalışmaları yürüttüğünü vurgulayan Parlakyiğit, "Ekibimiz, Butrus'un işitme cihazındaki sıkıntıyı çözerek duymasını sağladı. Butrus'a şeker, pirinç, mercimek, sıvı yağ, zeytin, helva, bulgur, tuz, nohut, çay, reçel, salça gibi gıda maddelerinden oluşan gıda kolisi ve deterjan sabun, şampuan, diş macunu, diş fırçası, duş jeli, dezenfektan ve maskeden oluşan hijyen paketi yardımlarını ulaştırdık." dedi.

Hacı Butrus ile sohbet etme imkanı bulduklarını ve bundan sonra sık sık ziyaret edeceklerini ifade eden Parlakyiğit, Mişel Butrus'un Türkiye'deki gençlere selamını iletti.

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