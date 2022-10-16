Iğdır'ın yüksek kesimleri sis altında
Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor.
Iğdır
Hava sıcaklığının düştüğü, 3 gündür de sağanağın devam ettiği kentin yüksek kesimlerinde sis görülüyor.
Kentin güneyindeki Aras Dağları'nda da yüksek kesimli yerleşim yerleri sis altında kaldı.
Öte yandan, Tuzluca ilçesinde bulunan 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı, sis bulutlarıyla kaplandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.