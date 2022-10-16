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Yaşam

Iğdır'ın yüksek kesimleri sis altında

Iğdır'ın yüksek kesimlerinde sis etkili oluyor.

Hüseyin Yıldız   | 16.10.2022
Iğdır'ın yüksek kesimleri sis altında

Iğdır

Hava sıcaklığının düştüğü, 3 gündür de sağanağın devam ettiği kentin yüksek kesimlerinde sis görülüyor.

Kentin güneyindeki Aras Dağları'nda da yüksek kesimli yerleşim yerleri sis altında kaldı.

Öte yandan, Tuzluca ilçesinde bulunan 2 bin 550 metre rakımlı Tekelti Dağı, sis bulutlarıyla kaplandı.

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